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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تسلمه من إسرائيل.. لماذا رفع البرلمان الأردني الحصانة عن النائب عماد العدوان؟

النائب عماد العدوان
النائب عماد العدوان

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الأحد، أنه اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، أضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، أن النائب عماد العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن مجلس النواب تحمل خلال الأسبوعين الماضيين عبئا كبيرًا وضغطًا من الشارع، ولكن كان لمصلحة النائب عماد العدوان، الذي دخل اليوم الأراضي الأردنية، معربًا عن ثقة الأردن في قضائها العادل والنزيه.

وأكد أن مجلس النواب صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب العدوان لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، قال في بيان إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

من جانبه، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، أن إسرائيل سلمت إلى الأردن، النائب العدوان الذي احتجز للاشتباه في محاولة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي، وقررا الإفراج عن النائب الأردني، وعدم تمديد اعتقاله لفترة أخرى، مشيرة إلى أن تل أبيب قررت تسليمه إلى السلطات الأردنية لمزيد من البحث والتحقيق.

الأردن رفع الحصانة عماد العدوان محكمة أمن الدولة الصفدي

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