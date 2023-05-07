فريدة الشوباشي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أثبتت عدم وجود خطوط حمراء|فيديو

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني أثبتت عدم وجود خطوط حمراء، وأعطت أملاً مفعمًا بالثقة بنهضة مصر التي تستحقها وهناك ثقة بكل الوجوه.

وأضافت «فريدة الشوباشي» خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن الرئيس السيسي ليس لديه حزب ولكن القلوب شاورت عليه وعنده دعم شعبي، وله إنجازات كثيرة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت «فريدة الشواشي» الرئيس السيسي عنده ثقة مطلقة في الحكم الموضوعي للجماهير المصرية، أمام الجميع وتحت الكاميرات ولا يوجد خطوط حمراء أو خوف من سلبيات، مؤكدة أن الأحزاب عندما تشارك المواطنين وتعبر عنهم لرصد نبض الشارع في الفترة المقبلة عبر ندوات وورش عمل لنقلها إلى حلقات النقاش.