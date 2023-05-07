شكري يترأس الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول على مستوى وزراء الخارجية

ترأس سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

ويعقد شكري، يصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك مع لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد اليوم السبت اجتماعًا طارئًا برئاسة مصر، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير لاجتماعي الغد.

وأكد الوزير شكري، أن مصر "لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة".

وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، الخميس الماضي.

كما أكد شكري في اتصالاته مع الجانبين على "قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة"، وناشد بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا".

