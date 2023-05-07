عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يترأس الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول على مستوى وزراء الخارجية

شكري يترأس الاجتماع
شكري يترأس الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول

ترأس سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

ويعقد شكري، يصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك مع لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد اليوم السبت اجتماعًا طارئًا برئاسة مصر، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير لاجتماعي الغد.

وأكد الوزير شكري، أن مصر "لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة".

وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، الخميس الماضي. 

كما أكد شكري في اتصالاته مع الجانبين على "قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة"، وناشد بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا".
 

أحمد أبوالغيط استقرار السودان الأمانة العامة للجامعة العربية الاجتماع التشاوري الدعم السريع الشعب السوداني الشقيق رئاسة مصر سامح شكري وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهم

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

تواجه اتهامات.. رابطة الأندية في ورطة بسبب تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

ضحية كولر.. خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الزمالك

موضوعات متعلقة

كيليجدار أوغلو التركي يخترق السباق الانتخابي ضد أردوغان ويتحالف مع 6 أحزاب معارضة

مصر ترحب ببدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة

لدعم الأشقاء .. شكري يرأس اجتماعا استثنائيا من أجل السودان وسوريا

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات

ورش عمل حول القضايا السياسية والاقتصادية.. تعاون دبلوماسي بين مصر والسعودية

السفير المصري ببرلين يشارك في افتتاح حوار بيترسبرج للمناخ نيابة عن وزير الخارجية

رسالة من وزير الخارجية إلى نظيره الكاميروني تؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات

الخارجية: الاتصالات مع الوزراء العرب للتشاور وتنسيق المواقف حول السودان وسوريا

ترشيحاتنا

لماذا احتفى جوجل بالموسيقار العالمي يوهانس برامز؟

بعد حفلها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها

القوى المدنية السودانية تحث «أبو الغيط» على التدخل لوقف القتال في الخرطوم

نقله في برميل.. كشف لغز العثور على جثة شخص بجبل قنا

القبض على المتهمين بسرقة أموال من داخل شقة بالخليفة

تزيد التركيز وتسرع الإدراك.. أستاذ تكنولوجيا يكشف أهمية الوسائل الحديثة في التعلم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

فيديو

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ