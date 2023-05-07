ثلاثي الزمالك يخوضون تدريبات تأهيلية خاصة في الجيم

أدى عمر جابر وعمرو السيسي ومصطفى الزناري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية مختلفة على مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بروكسي في كأس مصر.

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية داخل أرض الملعب على هامش المران.

ويسعى الجهاز الطبي بالزمالك لتجهيز الثلاثي من الناحية الطبية والبدنية قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.