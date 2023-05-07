نقله في برميل.. كشف لغز العثور على جثة شخص بجبل قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، داخل المنطقة الجبلية المتاخمة لمحل إقامته بدائرة المركز.

وكشفت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه، وفـى سبيل ذلك، قام باستدراج المجنى عليه لمحل إقامته وباغته بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته، واستولى على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول، وكذا نقله داخل برميل باستخدام دراجة نارية "تروسيكل" قيادة آخر مقيم بذات الناحية - دون علمه - لمكان العثور عليها.

وأرشد عن “الأداة المستخدمة، وجزء محترق من الهاتف المستولى عليه”، وبسؤال قائد التروسيكل أيد ما سبق وأضاف بعدم علمه بمحتوى البرميل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.