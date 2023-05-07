الألفي: مصر هي الداعم للاستقرار في المنطقة وفلسطين محور كل القضايا|فيديو

أكد اللواء محمد زكي الالفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من بعض المنعطفات الهامة الخطيرة، منها مواجهات العنف العربي الإسرائيلي، وما واجهته المنطقة خلال الأعوام السابقة حتى الآن.

وقال محمد زكي الألفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن القضية الفلسطينة هي محور كل القضايا، ومن الممكن من خلالها حل جميع المشاكل التي تواجه المنطقة، وأمريكا تهتم بهذا الجانب.

وتابع مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك علاقة استراتيجية بين مصر وأمريكا، خاصة أن مصر هي الداعم للإستقرار في المنطقة وتؤمن بان الشعوب هي من تقرر مصيرها.

مصر تدعم الحل السياسي

وأشار محمد زكي الألفي، إلى أن مصر تدعم الحل السياسي، وتسير دائما في هذا النهج، ولا تنحاز لأي طرف.