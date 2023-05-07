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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بشمال سيناء يتابع انتظام أعمال لجان امتحانات النقل بمدارس العريش

رضوان يتابع شير الامتحانات
رضوان يتابع شير الامتحانات بمدارس العريش

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء،  سير لجان امتحانات  صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي  ٢٠٢٣م.

ورافق وكيل الوزارة خلال جولته بعدد من اللجان المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ،عاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

٦٤ طالب وطالبة :

وأدي طلاب الصف الاول الإعدادي الامتحان في الفترة الاولى بمادة اللغة الانجليزية ، وفي الفترة الثانية ادى الطلاب الامتحان في مادة المواطنة، حيث  بلغت نسبه الحضور (97%) تقريبا .


كما ادي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في الفترة الاولى بمادة اللغة العربية، وأدي الطلاب الامتحان في الفترة الثانية الامتحاد في مادة التربية الدينية، وبلغت نسبة الحضور (97%).

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة اتباع التعليمات والقواعد الوزارية المنظمة لاعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان والتنبيه بعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة باصطحاب المحمول داخل اللجان وعدم السماح بالغش مع توفير الهدوء والجو المناسب لاداء الامتحانات .

 

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العريش امتحانات النقل مدارس لجان

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