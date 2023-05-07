عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

اشترِ احتياجاتك من هنا.. اللحوم البلدي بـ 190 والدواجن 55 والأسماك من 50 جنيها

صدى البلد

تباينت أسعار السلع اليوم، الأحد 7-5-2023، حيث تراجعت أسعار الدواجن والبيض أيضا، فيما ارتفعت أسعار اللحوم واستقرت الأسماك، وتباينت الخضراوات.

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر السلع المختلفة ضمن نشرته الخدمية.

txt

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

txt

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

txt

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

txt

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

أسعار الدواجن اليوم 

استمر التراجع في أسعار الدواجن اليوم، الأحد 7 مايو 2023، حيث سجلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 65 و68 جنيها للمستهلك.

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا، وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 90-100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 77- 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم 

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 240 - 280 جنيهًا للكيلو، وتصل في بعض المناطق إلى 300 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و320 جنيها وفقا للقطعية.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 190 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 250 جنيهًا.

تراوح سعر اللحم الجملى بين 220 و260 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم 

سعر السمك البلطي 1 تراوح بين 73 و77 جنيها.

سعر السمك البلطي 2 تراوح بين 70 و72 جنيها.

سعر السمك الأسواني تراوح بين 20 و50 جنيها.

سعر الفيليه البلطي تراوح بين 40 و200 جنيه للكيلو.

سعر قشر البياض تراوح بين 65 و105 جنيهات.

سعر السمك المكرونة الخليجي تراوح بين 50 و60 جنيها للكيلو.

سعر السمك المكرونة السويسي تراوح بين 65 و115 جنيها للكيلو.

سعر الكابوريا تراوح بين 30 و150 جنيها للكيلو.

سعر الخضراوات اليوم 

تراوح سعر الطماطم اليوم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو في سوق العبور.

سعر البطاطس تراوح بين 4 و5.5 جنيه للكيلو  في سوق العبور.

سعر البصل اليوم تراوح بين 8 و11 جنيها للكيلو.

سعر الكوسة اليوم تراوح بين 6 و8 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2.5 و6.5 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم

سعر البرتقال الصيفي اليوم تراوح بين 3 و6 جنيهات للكيلو. 

سعر العنب المستورد تراوح بين 25 و40 جنيها للكيلو.

سعر التفاح المصري اليوم تراوح بين 5 و15 جنيها للكيلو.

سعر الجوافة اليوم تراوح بين 6 و12 جنيها للكيلو.

سعر البطيخ اليوم تراوح بين 21 و28 جنيها للكيلو. 

اللحوم الدواجن أسعار السلع اليوم الاسماك الخضراوات الفاكهه السمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

قرار عاجل في قضية منع محمد رمضان من الغناء.. تفاصيل

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

58.8% ارتفاعاً في قيمة واردات مصر من السولار خلال عام 2022

أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم في الأسواق

بعد تراجع الأعلاف.. هبوط في سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 

تحت رعاية خادم الحرمين.. البنك الإسلامي للتنمية يطلق اجتماعاته السنوية| الأربعاء المقبل

التخطيط: 102,6 مليار جنيه لتنفيذ 1326مشروعًا تنمويًا بالقاهرة في خطة 22/2023

فتح باب التسجيل في برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي

محمود محيي الدين: مصر سلطت الضوء على مفاتيح تحقيق التنمية بمؤتمر الأطراف

ترشيحاتنا

دون اعتذار رسمي.. رئيس الوزراء الياباني للكوريين الجنوبيين: قلبي يؤلمني لما سببناه لكم

فنانة شهيرة أغمى عليها.. حكاية أغرب قبلة لرشدي أباظة

رئيس الوزراء يبحث مع الأميرة عالية بنت الحسين الاستثمار بالمحميات الطبيعية

تصعيد خطير.. روسيا تقصف عدة مناطق في أوكرانيا قبل الهجوم المضاد

الأهلي يواجه صعوبة في ضم صفقة الموسم

إشادة بقرارات الرئيس السيسي في عيد العمال.. وتعيين 6 آلاف من ذوي الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ