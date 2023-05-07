اشترِ احتياجاتك من هنا.. اللحوم البلدي بـ 190 والدواجن 55 والأسماك من 50 جنيها

تباينت أسعار السلع اليوم، الأحد 7-5-2023، حيث تراجعت أسعار الدواجن والبيض أيضا، فيما ارتفعت أسعار اللحوم واستقرت الأسماك، وتباينت الخضراوات.

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر السلع المختلفة ضمن نشرته الخدمية.

استمر التراجع في أسعار الدواجن اليوم، الأحد 7 مايو 2023، حيث سجلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 65 و68 جنيها للمستهلك.

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا، وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 90-100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 77- 80 جنيهًا للكيلو.

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 240 - 280 جنيهًا للكيلو، وتصل في بعض المناطق إلى 300 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و320 جنيها وفقا للقطعية.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 190 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 250 جنيهًا.

تراوح سعر اللحم الجملى بين 220 و260 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم

سعر السمك البلطي 1 تراوح بين 73 و77 جنيها.

سعر السمك البلطي 2 تراوح بين 70 و72 جنيها.

سعر السمك الأسواني تراوح بين 20 و50 جنيها.

سعر الفيليه البلطي تراوح بين 40 و200 جنيه للكيلو.

سعر قشر البياض تراوح بين 65 و105 جنيهات.

سعر السمك المكرونة الخليجي تراوح بين 50 و60 جنيها للكيلو.

سعر السمك المكرونة السويسي تراوح بين 65 و115 جنيها للكيلو.

سعر الكابوريا تراوح بين 30 و150 جنيها للكيلو.

سعر الخضراوات اليوم

تراوح سعر الطماطم اليوم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو في سوق العبور.

سعر البطاطس تراوح بين 4 و5.5 جنيه للكيلو في سوق العبور.

سعر البصل اليوم تراوح بين 8 و11 جنيها للكيلو.

سعر الكوسة اليوم تراوح بين 6 و8 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2.5 و6.5 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم

سعر البرتقال الصيفي اليوم تراوح بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر العنب المستورد تراوح بين 25 و40 جنيها للكيلو.

سعر التفاح المصري اليوم تراوح بين 5 و15 جنيها للكيلو.

سعر الجوافة اليوم تراوح بين 6 و12 جنيها للكيلو.

سعر البطيخ اليوم تراوح بين 21 و28 جنيها للكيلو.