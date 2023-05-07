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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات حجز أرض استثمارية عبر الإنترنت.. اعرف الموعد الأخير

أرض استثمارية
أرض استثمارية

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات التسجيل لشراء أرض استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين خاصة وزارة الإسكان تطرح خدماته عبر البوابة.


أرض استثمارية فى 6 محافظات 


وتطرح وزارة الإسكان الفرص الاستثمارية التي تقل عن خمسة أفدنة والتي سيتم عرضها في مايو تشمل 25 قطعة أرض للأنشطة الخدمية بمختلف الأحجام في 6 مدن جديدة.

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وتشمل المدن التي تضمن أرض استثمارية"القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق - العبور الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة".


وسيتم أتاحة حجز ارض استثمارية من خلال بوابة خدمات المستثمرين ستظل مفتوحة حتى 12 مايو الجاري.

خطوات التسجيل لشراء أرض استثمارية


ويمكن للراغبين فى الاستثمار وحجز ارض استثمارية التسجيل عبر  بوابة خدمة المستثمرين .


- تبدء أولي خطوات التسجيل بالدخول إلي بوابة خدمة المستثمرين وتسجيل حساب المستثمر.

-فى هذه الخطوة يقوم المواطن بالتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعَد البريد الرسمي لجميع المراسلات.

- كما تشمل خطوات التسجيل إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر “لا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية”.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها.

-  وفى الخطوة الأخيرة سيطلب منك رفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.

 

وبعد انتهاء فترة عرض الأراضي الاستثمارية، سيتم البحث في الطلب المقدم ومراجعته، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً عن طريق البريد الإلكتروني، وإعلامهم بتاريخ اجتماع الإفصاح المالي الذي سيتم تحديده.

الهدف من بوابة خدمات المستثمرين 


وتسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها على الانترنت حيث أعلنت وزارة  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوابة خدمات المستثمرين  وذلك تزامنا مع خطة التحول الرقمي.

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وتهدف الوزارة إلي تسهيل إجراءات دعم الاستثمار وتسهيل المستثمرين،  الاستثمار في المدن الجديدة.


وتقدم بوابة خدمة المستثمرين جميع الفرص الاستثمارية التي توفرها المدينة الجديدة بشكل شهري.

 

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