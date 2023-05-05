عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للدعم وتيسير الإجراءات.. وزير الإسكان يعلن إطلاق بوابة خدمات المستثمرين

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي "https://assign.newcities.gov.eg"، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وزيرة التعاون تبحث تعزيز المبادرات المشتركة مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

رانيا المشاط تواصل مشاركتها في فعاليات «قمة النمو 2023» بالمنتدى الاقتصادي العالمي


وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة ستتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، حيث ستعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهرياً بالمدن الجديدة، وستبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة.


وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إلى أن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، والتي سيتم عرضها خلال شهر مايو، تتضمن (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، فى 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).


وقال معاون وزير الإسكان: يستمر إتاحة قطع الأراضى المذكورة للحجز حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 15 مايو الجارى، حيث يتم الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين "https://assign.newcities.gov.eg"; للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسجيل حساب المستثمر، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، بعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.


وتابع المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، خطوات حجز قطع الأراضى، حيث يتم سداد مصاريف الدراسة طبقا للموضح بالشروط المالية على الموقع الإلكتروني، وستصل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن كود حجز الفرصة الذي سيستخدمه المستثمر في سداد جدية الحجز، وذلك خلال الفترة المسموح بها للسداد، وستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد حجز الفرصة، ومن ثمّ يقوم المستثمر بطباعة نموذج العرض المالي من خلال البوابة، وتقديم النموذج في مظروف مالي مغلق، وذلك خلال فترة الحجز (من يوم 1 حتى يوم 15) بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وأكد الدكتور وليد عباس، أنه بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومي عمل، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً من خلال البريد الإلكتروني بموعد جلسات الفتح المالي للبت في العروض المالية المقدمة منهم، وفي حال فوز الشركة فتلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفي حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علماً بأنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.


 

الدكتور عاصم الجزار الفرص الاستثمارية القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

وأنت فى بيتك.. ادفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

ترشيحاتنا

مجندة سعودية تروي كواليس صورة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب منطقة إيشيكاوا وسط اليابان

تخلص من واحدة سريعا| احذر عقوبة حمل بطاقتين شخصية.. الحبس والغرامة في انتظارك

الزراعة ×أسبوع|تحديد سعر ضمان لتوريد القطن.. وتذليل أي معوقات تواجه استلام القمح

إجازة الجمعة.. سيولة مرورية بشوارع العاصمة والجيزة

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ