للدعم وتيسير الإجراءات.. وزير الإسكان يعلن إطلاق بوابة خدمات المستثمرين

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي "https://assign.newcities.gov.eg"، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.



وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة ستتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، حيث ستعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهرياً بالمدن الجديدة، وستبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة.



وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إلى أن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، والتي سيتم عرضها خلال شهر مايو، تتضمن (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، فى 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).



وقال معاون وزير الإسكان: يستمر إتاحة قطع الأراضى المذكورة للحجز حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 15 مايو الجارى، حيث يتم الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين "https://assign.newcities.gov.eg"; للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسجيل حساب المستثمر، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، بعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.



وتابع المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، خطوات حجز قطع الأراضى، حيث يتم سداد مصاريف الدراسة طبقا للموضح بالشروط المالية على الموقع الإلكتروني، وستصل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن كود حجز الفرصة الذي سيستخدمه المستثمر في سداد جدية الحجز، وذلك خلال الفترة المسموح بها للسداد، وستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد حجز الفرصة، ومن ثمّ يقوم المستثمر بطباعة نموذج العرض المالي من خلال البوابة، وتقديم النموذج في مظروف مالي مغلق، وذلك خلال فترة الحجز (من يوم 1 حتى يوم 15) بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد الدكتور وليد عباس، أنه بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومي عمل، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً من خلال البريد الإلكتروني بموعد جلسات الفتح المالي للبت في العروض المالية المقدمة منهم، وفي حال فوز الشركة فتلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفي حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علماً بأنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.



