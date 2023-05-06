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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هدية حكومية.. الإسكان تطلق بوابة خدمات المستثمرين وعرض الفرص المتاحة بها

مشروعات الإسكان
مشروعات الإسكان

تسعى الدولة المصرية، لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين، وتذليل أية عقبات أمامهم، وكذلك تسهيل الإجراءات أمامهم، وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي "HTTPS://ASSIGN.NEWCITIES.GOV.EG"، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، والحرص نحو التحول الرقمي وتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

طرح 25 قطعة أرض

وتتيح بوابة خدمات المستثمرين، مجموعة من الخدمات، والتي نستعرضها في التالي:

  1. سوف تتيح البوابة خدمات متنوعة للمستثمرين، وستعرض جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهريًا بالمدن الجديدة.
  2. ستبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً عير البوابة.
  3. طرح 25 قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، في 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).
  4. يستمر إتاحة قطع الأراضي المذكورة للحجز حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 15 مايو الجاري.

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أهمية إطلاق بوابة خدمات المستثمرين

في هذا الصدد، قال إسلام برهان، المتخصص في ملف الاستثمار العقاري، إن إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية، بوابة خدمات المستثمرين، هي خطوة إيجابية، ولعلها تأخرت كثيرا، وستنعكس بلا شك على دعم وتنشيط قطاع الاستثمارات العقارية بمصر، خلال الفترة المقبلة، حيث ستثمل البوابة حقلة وصل قويبة بين مجتمع الأعمال الأجنبي الراغب في الاستثمار العقاري بمصر، وبين الحكومة المصرية، مما ينعكس بقوة على القطاع العقاري والاقتصاد المصري وتعزيز وتنمية الاستثمارات العقارية بمصر.

وأضاف برهان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إطلاق بوابة خدمات المستثمرين، يعكس حرص الدولة على بذل الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة بهدف خلق المناخ الملائم لجذب وتحفيز الاستثمارات العقارية عبر تقديم مزيد من التسهيلات في الإجراءات، مشيرا إلى أن السوق العقاري المصري، أصبح من الأسواق الواعدة على مستوى المنطقةى بما يتضمنه من فرص استثمارية حقيقة.

إسلام برهان المتخصص في ملف الاستثمار العقاري

تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات

وأكد أن بوابة خدمات المستثمرين، سوف يساهم في معالجة تحديات القطاع العقاري بالنسبة للمستثمرين مع الجهات المعنية والخروج بحلول تخدم القطاعات الاقتصادية وتنعكس على التنمية الاقتصادية والحضرية بمصر، كما ستساهم البوابة في تطوير القطاع العقاري عبر تقديم المزيد من التسهيلات بهدف تنشيط القطاع العقاري، واستقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال الداخلية والخارجية للاستثمار في السوق العقاري.

وكان وزير الإسكان أكد أن، البوابة ستتيح خدمات متنوعة للمستثمرين حيث ستعرض من خلالها جيمع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهريا بالمدن الجديدة، وستبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة.

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من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، والتي سيتم عرضها خلال شهر مايو، تتضمن 25 قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، فى 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).، موضحا أن طرح قطع الأراضي المذكورة للحجز، يستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 15 مايو الجارى.

وتابع المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، خطوات حجز قطع الأراضى، حيث يتم سداد مصاريف الدراسة طبقا للموضح بالشروط المالية على الموقع الإلكتروني، وستصل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن كود حجز الفرصة الذي سيستخدمه المستثمر في سداد جدية الحجز، وذلك خلال الفترة المسموح بها للسداد، وستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد حجز الفرصة، ومن ثمّ يقوم المستثمر بطباعة نموذج العرض المالي من خلال البوابة، وتقديم النموذج في مظروف مالي مغلق، وذلك خلال فترة الحجز (من يوم 1 حتى يوم 15) بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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