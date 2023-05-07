مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11256 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 137.88 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.65 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات: سلامة، والكيميائية، وساب، ومبكو، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الجزيرة، وتهامة، والبحر الأحمر، وسينومي سنترز، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.21%.



وكانت أسهم شركات: الجزيرة، وأمريكانا، والكثيري، وزين السعودية، ومبكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الجزيرة، ولوبريف، ومبكو، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 198.80 نقطة ليقفل عند مستوى 21094.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم.