اقتصاد السعودية.. أمانة منطقة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية

أعلنت أمانة منطقة حائل طرح فرص استثمارية متنوعة في مواقع متعددة ومميزة، وذلك امتداداً لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030, التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات لطرح المشروعات والمبادرات الاستثمارية.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أوضحت أن الفرص التي طُرحت متنوعة وعديدة بمختلف الأنشطة والمجالات لتحفيز المستثمرين وجذبهم للاستثمار مع الأمانة، وتضم إنشاء وتشغيل مركز تجاري "أنشطة التجارة العامة" بحي النقرة بحائل.

وأيضا تشغيل وصيانة مجموعة أكشاك في "برزان"، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة مركز لتأهيل ذوي الإعاقة "الأنشطة الاجتماعية"، وإنشاء وتشغيل وصيانة المخيمات الصحراوية شمال مدينة حائل.

داعيةً جميع المستثمرين الراغبين الاطلاع على التفاصيل أو التقديم على الفرص المعلنة أو إرسال المقترحات للفرص الاستثمارية الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص".