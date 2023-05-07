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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

صدى البلد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 03ر0 نقطة ليبلغ مستوى 56ر7033 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر97 مليون سهم عبر 6055 صفقة نقدية بقيمة 6ر28 مليون دينار كويتي.

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وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17ر4 نقاط ليبلغ مستوى 49ر5564 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 9ر28 مليون سهم عبر 1874 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار كويتي.


كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 96ر7777 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 8ر68 مليون سهم عبر 4181 صفقة بقيمة 6ر25 مليون دينار كويتي.


في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر9 نقاط ليبلغ مستوى 50ر5595 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 6ر25 مليون سهم عبر 1371 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار كويتي.

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