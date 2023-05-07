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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك الأكثر فوزا بالبطولة.. الغندور يعلق على مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد

خالد الغندور
خالد الغندور

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع الزمالك، مساء اليوم الأحد، فى نهائى بطولة كأس السوبر الأفريقى التى ينظمها النادى الأهلى.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "ديربي اليوم : قبل مواجهة الليلة بين الزمالك والاهلي :أندية مصر الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر لليد برصيد 9 بطولات حصلوا عليها منذ بدايتها :نادي الزمالك الاكثر فوز بالبطولة برصيد 7 بطولات، النادي الاهلي حصل علي بطولتين سوبر فقط"

يتأهل الفائز من مباراة الأهلى والزمالك، التى تقام فى السابعة مساء اليوم بكأس السوبر الأفريقى، لكأس العالم للأندية مباشرةً، المحدد لها أكتوبر المقبل فى السعودية.

نهائى بطولة كأس السوبر الأفريقى نادي الزمالك نادي الأهلي مواجهة مباراة الأهلى والزمالك كأس العالم للاندية

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