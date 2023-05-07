قطار التنمية لا يتوقف..إقامة مجمع سكني حضاري بقرية الديسمي في الجيزة|شاهد

تشهد جميع المحافظات تطوير وإنشاء مشروعات وطنية عملاقة، ومن بين هذه المشروعات إنشاء سكن حضاري ومتطور يليق بالمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن كريم"، لتطوير المدن والقرى.

إنشاء مجمع سكني عملاق بقرية الديسمي

ومن بين هذه المشروعات السكنية العملاقة، إنشاء مجمع سكني عملاق بقرية الديسمي التابعة لمركز ومدينة الصف، على مساحة ٢٨ فدان ويضم عدد ٣٢ عمارة سكنية علي مسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة و تتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور علي عدد ٢ شقه سكنية بمساحة ١٢٠ م٢ للواحدة بإجمالي ٢٥٦ وحدة سكنية للمشروع بالكامل .

وتم اقامة الشقق السكنية، وتصميمها بشكل معمارى وحضارى مميز، جعلت الوحدات السكنية والإقامة بالمنطقة التى حولتها المبادرة إلى حى راقٍ يتمنى الجميع الإقامة به.

محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل والتجهيزات النهائية بالمشروع

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد مراحل العمل والتجهيزات النهائية بمشروع الديسمي المتكامل وهو احد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدداً من قري مركز ومدينة الصف.

وذلك في اطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واشار محافظ الجيزة بأن المشروع يضم مجمع سكني حضاري وموقف لسيارات السرفيس ومدرسة لكافه المراحل الدراسية وسوق حضاري ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحي وحظائر لتربية المواشي.

مشروع الديسمي يضم ٣٢ عمارة سكنية على مسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة

وبدأت جولة اللواء أحمد راشد بتفقد مشروع مجمع مساكن الديسمي المقام بطراز حضاري و الذي تم انشاءه لمتضررى السيول مشيراً ان المشروع مقام علي مساحة ٢٨ فدان ويضم عدد ٣٢ عمارة سكنية على مسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة و تتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور علي عدد ٢ شقه سكنية بمساحة ١٢٠ م٢ للواحدة بإجمالي ٢٥٦ وحدة سكنية للمشروع بالكامل .

الوحدات السكنية مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية

كما عاين المحافظ أحد الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي التي قد تضررت منازلهم جراء أزمة السيول وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك ضمن برنامج تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

واشار محافظ الجيزة بأنه سيتم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة إلي جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل علي ري المسطحات الخضراء .

اقامة كافة الإحتياجات المعيشية لتوفير سبل الراحة للمواطنين

وأوضح محافظ الجيزة انه تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير واقامه كافة الإحتياجات المعيشية لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم .

لافتا ان المشروع تم مراعاه اقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلي ٣٢ مجموعة تضم ٨ حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي ٧٢٠ م ٢ مجهزة بالكامل بإجمالي ٢٥٦ حظيرة .

وأكد راشد أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة الديسمي علي مساحة ٣٦٠٠م٢ وسوف تضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافه المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءآ من مرحلة رياض الاطفال إلي مرحلة الثانوية العامة .

انشاء سوق حضاري على مساحة ١٢٠٠م٢ بـ ٥ مليون جنيه

وأوضح محافظ الجيزة ان تم مراعاة كافة المعايير الواجبة لتوفير مجتمع عمراني متكامل للمواطنين مشيراً انه جاري انشاء السوق الحضاري علي مساحة ١٢٠٠م٢ بتكلفة ٥ مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي و يضم مبني إداري وعدد ١٨ محل كمرحلة أولي بنسبة تنفيذ ٧٠% .

وتفقد المحافظ موقف الديسمي الحضاري الجاري تنفيذه علي مساحة ٢٤٠٠م٢ بتكلفة ٢ مليون جنيه مؤكداً أن سيتم مراعاة دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية مشيراً انه تم تنفيذ ٩٠% من الاعمال الإنشائية للموقف مؤكداً انه يسع إلي ١٦ سيارة سرفيس لخدمة أهالي الديسمي ومزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والانارة اللازمة و بوابات للدخول والخروج و كاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه.

توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية

وكلف محافظ الجيزة بإنهاء التجارب الاولية اللازمة لبدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي للقرية بطاقة ٢٠٠م٣ الي جانب خزان الري البالغ سعته ٢٥٠م ٣ وخزانات مياه الشرب ووسائل الحماية المدنية بسعة ٧٥٠م٣ لخدمة المشروع .

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية مشدداً على توفير شركة نظافة وصناديق القمامة اللازمة للحفاظ علي الحالة العامة للنظافة والصورة الحضارية للمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعلي عبد الله رئيس مركز الصف ومحمود فؤاد رئيس مركز أطفيح وسامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.