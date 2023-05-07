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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المشاط تعلن إطلاق الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك الدولي

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الدولي شارك في أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة منذ تأسيسه بإجمالي تمويلات تتخطى 19 مليار دولار.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، إن إطلاق إطار الشراكة يمثل قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال الخمس سنوات المقبلة.


وأشارت إلى أن  الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي، مؤكدة على أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.

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رانيا المشاط: البنك الدولى شارك فى أكثر من 175 مشروعاً بالمحافظات

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المشاط: إطلاق الإستراتيجية القطرية تمثل قيمة جديدة في التعاون خلال السنوات المقبلة

وقالت إن الإستراتيجية الجديدة تعتمد على 3 محاور، وهي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلًا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

14 مشروعًا بالتعاون مع البنك الدولي

وذكرت المشاط أن محفظة التعاون مع البنك الدولي  تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.

مصر الدكتورة رانيا المشاط المحافظات وزيرة التعاون الدولي البنك الدولي

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