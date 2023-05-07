تعاونيات الإسكان: مفيش حد بيقدم بشكوى إلا وتدرس.. وحل 15 مجلس إدارة

كشف اللواء وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان، تفاصيل عن الهيئة والأعمال التي تقدمها للمواطنين.



وأضاف وليد البارودي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الهيئة تابعة لوزارة الإسكان، مضيفا أن كان لها دور توفير وحدات سكنية تعاونية منخفضة التكاليف ولكن بتفاصيل على مستوى عالي من المساحات إلى الوجهات.

وتابع اللواء وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان، أن الأراضي تخصص لنا من هيئة المجتمعات العمرانية وبعد ذلك نجري فيها بعض الأمور ونخصصها لجمعيات، مستدركا أن مشرف على 3500 جمعية، ونتعامل مع أي شكاوى بالاجراءات القانونية الفورية.