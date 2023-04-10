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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاونيات الإسكان: طرح تشوينات للبيع بالمزاد العلني اليوم

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح تشوينات ولوطات رواكد، للبيع بالمزاد العلني، في جلسة اليوم الاثنين 10 إبريل الجاري، بنادي العلميين بجوار المقر الرئيسي نهاية مكرم عبيد بمدينة نصر.

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وأوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن التشوينات المطروحة بأرض فضاء الخدمات بموقع 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر، وموقع الهيئة بأبراج المنصورة، وتشوينات الهيئة بالمقر الرئيسي، بالإضافة إلى لوطات رواكد بالهيئة بالمقر الرئيسي

الإسكان تحدد سعر كراسات الشروط

وأشارت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ 500 جنيه بمقر الهيئة الرئيسي " 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر "، لافتةً إلى أن تأمين دخول المزاد 150 ألف جنيه وكافة التفاصيل بكراسة الشروط والمواصفات.

الأسكان طرح تشوينات المزاد العلني البناء بيع

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