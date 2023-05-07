الترجي يخسر أمام الإفريقي بالدوري التونسي قبل مواجهة الأهلي

تعرض فريق الترجي الرياضي التونسي، للهزيمة بهدف نظيف أمام نظيره الإفريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من المباريات التأهيلية بالدوري التونسي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب هيثم لعبيدي في الدقيقة 81 من عمر وزمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الترجي المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق الإفريقي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

الترجي التونسي ضد الأهلي

ويواجه الترجي التونسي نظيره الأهلي، يوم الجمعة القادم، على ملعب رادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.