"حقوق المرأة والعنف الأسري ومكافحة التحرش" .. أبرز مهام الشرطة النسائية .. تفاصيل

" حقوق المرأة والعنف الأسري ومكافحة التحرش" تعتبر من أبرز مهام الشرطة النسائية بوزارة الداخلية المصرية ، فمنذ أن تم إنشاء الشرطة النسائية في عام 2016 بهدف تمكين المرأة المصرية وتوفير فرص عمل لها في مجال الأمن والشرطة، وكذلك تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للنساء في المجتمع المصري.

ويتم تدريب الضباط والعناصر النسائية على نفس المعايير والبروتوكولات المتبعة في تدريب الرجال في الشرطة المصرية.

تشمل مهام الشرطة النسائية حماية المرأة والأطفال وتقديم الخدمات الأمنية لهم، بما في ذلك التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وتقديم المساعدة والدعم للضحايا.

كما تعمل الشرطة النسائية على التوعية بقضايا حقوق المرأة والعنف الأسري ومكافحة التحرش الجنسي.

ومنذ تأسيس الشرطة النسائية، تم تعيين عدد كبير من النساء في الشرطة المصرية، ويتمتعن بنفس الحقوق والواجبات كما الرجال في الشرطة.

وقد أثبتت هذه الخطوة نجاحها في تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري وتحسين خدمات الأمن المقدمة للنساء .

ويعمل العديد من البلدان حول العالم على تأسيس شرطة نسائية بغية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتعتبر هذه الخطوة أحد الأدوات الهامة للتصدي للعنف المنزلي والجرائم الجنسية التي يتعرض لها النساء بشكل خاص.

تلعب الشرطة النسائية دورًا هامًا في مكافحة العنف ضد المرأة، حيث تساعد على تقديم الدعم والمساعدة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف والاعتداءات الجنسية والتحرش.

وتعمل الشرطة النسائية على التحقق من البلاغات المقدمة من النساء وملاحقة المتهمين في حالة تعرضهم لأي نوع من أنواع العنف.

كما يتم تدريب أفراد الشرطة النسائية على كيفية التعامل مع النساء اللواتي تعرضن للعنف بشكل حساس ومهني، وتوفير الدعم النفسي والعاطفي لهن.

وتساعد الشرطة النسائية على تعزيز الوعي والتثقيف حول حقوق المرأة والقضايا المتعلقة بالعنف ضدها.

وتعمل الشرطة النسائية أيضًا على التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى لتقديم الدعم والمساعدة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف وتوفير الحماية لهن. وتلعب الشرطة النسائية دورًا حاسمًا في التصدي للعنف ضد المرأة والحد من انتشاره في المجتمع.

( شروط القبول في كلية الشرطة 2022 للبنات )

شروط القبول في كلية الشرطة 2022 للبنات ، بدأت الطالبات في البحث عنه لمعرفة شروط القبول في كلية الشرطة 2022 للبنات.

1-شملت شروط القبول في كلية الشرطة 2022 للبنات ، أن تكون الطالبة مصرية الجنسية، من أبوين مصريين عن غير طريق التجنُس.

2-كما شملت شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2022 للبنات ، أن تكون محمودة السيرة وحسنة السُمعة، وألا تكون قد سبق الحُكم عليها بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

3- لا يكون سبق الحكم عليها في الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ، أيضا من شروط القبول في كلية الشرطة 2022 للبنات .

4-وشملت أيضا شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2022 للبنات ، أنه لم يسبق لها أن تم فصلها من خدمة الحكومة .

5- شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2022 للبنات شملت أيضا أن تكون الطالبة لديها اللياقة الصحية والبدنية والسن، وأن لا تكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

6 - ومن شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2022 للبنات لا يقل طول القامة عن 165 سم.

( شروط الالتحاق بكلية الشرطة متخصصين 2022 للبنات )

تشمل شروط الالتحاق بكلية الشرطة متخصصين 2022 للبنات هي نفس الشروط التي تم ذكرها بالأعلى ويضاف عليها شروط سنة التخرج والسن.

وتشمل شروط الالتحاق بكلية الشرطة متخصصين 2022 للبنات ألا يكون قد مضى المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

- شروط الالتحاق بكلية الشرطة متخصصين 2022 للبنات تشمل أن لايزيد السن عن 28 عاما للبكالوريوس أو الليسانس و30 سنة للماجستير و35 سنة للدكتوراه .

( تخصصات كلية الشرطة للبنات 2022 )

تخصصات كلية الشرطة للبنات 2022 تبحث عنها الراغبات في الالتحاق بأكاديمية الشرطة ، حيث حددت أكاديمية الشرطة عدة تخصصات للبنات.

تخصصات كلية الشرطة للبنات 2022 منها خريجات كلية التجارة قسم محاسبة وكلية ألسن تخصصات فرنسي وروسي والماني وصيني وإيطالي.

( الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين 2022 بنات )

وشملت الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين 2022 بنات ، عدة كليات وهي : الطب البشري - هندسة حاسبات ونظم معلومات -تربية موسيقية وتربية نوعية.

وتشمل الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين 2022 بنات كلية اداب اقسام وثائق ومكتبات واجتماع وعلم نفس وكلية خدمة اجتماعية.

كما تشمل الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين 2022 بنات كلية علوم طبية وتمريض وعلاج طبيعي وأسنان وصيدلة، وصيدلة إكلينيكية.