إسلام حسن لاعب يد الأهلي: هدفنا التتويج بكل البطولات.. والجماهير كلمة السر

عبر إسلام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي وتأهله إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم.
وأوضح لاعب الأهلي أن الموسم لم ينته، وأن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره، وأن هدفهم في المرحلة المقبلة هو بطولة إفريقيا التي يسعى الفريق للفوز بها لتكتمل رباعية الفريق هذا الموسم.
وأشار حسن إلى أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تشهد منافسة قوية، وأن الفريق قدم اليوم مباراة قوية أمام الزمالك، ونجح في التتويج باللقب وحسم التأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».
ووجه لاعب الأهلي الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمهم للفريق وحضورهم اليوم، والذي كان كلمة السر في فوز الفريق باللقب.
واختتم إسلام حسن تصريحاته بالتأكيد أن «رجال اليد» قدم موسمًا قويًّا، وأنهم اليوم يحتفلون ببطولة السوبر الإفريقي ثم يتم إغلاق الصفحة والتحضير للقادم من البطولات.