عمر خالد كاستيلو: جماهير الأهلي كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي لليد

أبدى عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بلقب السوبر الإفريقي عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة.

وقال كاستيلو: «نشكر جماهير النادي الأهلي التي كانت حريصة على دعم ومساندة الفريق بشكل كبير خلال مباراة السوبر الإفريقي، وأسهمت في تتويجنا باللقب».

وأشار كاستيلو إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق أمام منافس قوي، خاصة أن فريق الزمالك يضم عناصر من أصحاب الخبرات.

واختتم كاستيلو: «شخصية الأهلي قادت اللاعبين إلى تخطي الصعاب التي واجهها الفريق خلال الموسم الجاري في التتويج بالدوري والكأس والسوبر الإفريقي، متمنيًا الفوز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية».

وحسم فريق الأهلي لكرة اليد تأهله إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» عقب التتويج بالسوبر الإفريقي بالفوز على الزمالك بنتيجة 27-24 في المباراة النهائية.