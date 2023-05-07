بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية خاصة حول تخوفات المواطنين من أسعار الخبز المدعم بعد تحريك سعر السولار.

ولهذا خرج وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي بعدة تصريحات طمأن فيها المواطنين وأكد أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ، ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بالسولار.

كما اكد أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.