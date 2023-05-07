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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ بايدن الكبير.. مسئول بالمخابرات الأمريكية يكشف تورط واشنطن في هجوم الكرملين

جو بايدن
جو بايدن

قال فريد فليتز، المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن العالم كله مقتنع بأن الولايات المتحدة تقف وراء الهجوم على الكرملين بسبب القيادة السيئة للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكشف فليتز، في مقابلة مع قناة “نيوزماكس” الأمريكية: "في الأسبوع الماضي أجريت مقابلة مع إحدى شركات التلفزيون في الشرق الأوسط، وخلال المقابلة أجروا استطلاعًا للرأي. اعتقد أكثر من 80٪ من المشاهدين أن واشنطن كانت وراء هذا الهجوم".

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وأضاف أن “بايدن ليس لديه أي صفات زعيم عالمي، وهو يقدم المعلومات بشكل رهيب. إن تضافر هذه العوامل يجعل الوضع المحيط بالهجوم في موسكو شديد الخطورة”.

وخلص فليتز إلى أنه إذا كان الغرض من هذا الهجوم هو محاولة اغتيال الرئيس الروسي،  فلاديمير بوتين، فقد تم التخطيط له وتنفيذه من قبل "حمقى".

المخابرات المركزية الأمريكية الولايات المتحدة الكرملين روسيا أمريكا

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