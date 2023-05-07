عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية خاصة حول عودة سوريا مرة أخرى إلي أحضان جامعة الدول العربية، فاليوم أعلنت وزارة الخارجية العراقية موافقة وزراء خارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

عقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية،اجتماعاً طارئاً اليوم في القاهرة ، لمناقشة الملف السوري يأتي ذلك مع بقاء أقل من أسبوعين على موعد القمة العربية والمقرر اقامتها في مدينة جدة بالسعودية في 19 مايو.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، أن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وان دبلوماسية الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبناها العراق كان لها جهداً حقيقياً في عودة سوريا للجامعة العربية".