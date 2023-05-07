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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمانية عن اقتراح تدريس مادة السعادة: مأخوذة من المنهج الهندي.. فيديو

النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار

أكدت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تقديم مقترح لإضافة 3 مواد للمناهج الدراسية دون أن تكون من المواد المضافة للمجموع وهي «السعادة» و «ريادة الأعمال» ومادة وطنية، موضحةً أن هذا المقترح لا يجب اختزاله في مادة السعادة فقط.

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وأضافت «البزار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أن هذا المقترح ينقسم إلى 3 أقسام، الأول هو التجربة الهندية وفيها مادة السعادة ومادة ريادة الأعمال ومادة وطنية، وهناك قسمان آخران وهما التعاون مع القطاع الخاص والشركات والمصانع، والجزء الأخير هو التعامل مع القطاع البنكي المصري.

 

وتابعت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مادة السعادة معنية بالسلامة النفسية، حتى يكون الطفل متميزا بالسلام النفسي، فالأطفال المتنمرون في حاجة إلى تعديل سلوك ودعم نفسي، وغيرها من السلوكيات الخاطئة مثل التدخين، لافتةً إلى أن هذه المادة تعلم التلاميذ الفكر النقدي والذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي.

 

وأوضحت، أن المادة الخاصة بريادة الأعمال معنية بطريقة التفكير، لا أن تطلب من الطفل يدشن شركة، ولكن يتم تنمية التفكير الريادي الإبداعي فيه منذ نعومة أظفاره، أما المادة الوطنية، فإنها معنية برفع الحس الوطني لدى الأطفال حتى يعرفوا تاريخهم ويتم تنمية انتماؤهم لوطنهم.

السعادة الإعلامية قصواء الخلالي التعاون مع القطاع الخاص السلوكيات الخاطئة المساء مع قصواء السلام النفسي الذكاء العاطفي الذكاء الاجتماعى

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