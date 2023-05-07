إعلامي: بيراميدز لديه كل الحق في تأجيل مباراة الإسماعيلي بالدوري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي بيراميدز، لديه كل الحق في طلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري.

وتابع خلال برنامجه على قناة النهار: "تأخر الطيران وعودة الفريق بالإضافة إلى مشاركته في السوبر المصري وإنقاذ موقف، ووجود حالات إجهاد من سفر في رحلتي جنوب إفريقيا والإمارات، وكان يجب على اتحاد الكرة ورابطة الأندية، تلبية طلب التأجيل".

وأضاف أمير هشام: "كان من الواجب تأجيل مباراة الإسماعيلي، خاصةً مع قرب موعدها بعد عودة الفريق من السوبر المصري، خاصةً أن الفريق يُنافس على المراكز المتقدمه بالدوري".

واستطرد: "لائحة أن يكون متاحا وقت أكثر من 3 أيام لا يسمح بتأجيل المباراة، لا ينطبق على المباريات المحلية ولكن تُطبق على المباريات العربية والإفريقية، وبالتالي مباراة السوبر محلية وأنقذ موقفا بعد اعتذار مفاجئ من الزمالك، وباعتبار أن النادي الأهلي مؤجل له 6 مباريات، كان يجب تأجيل مواجهة بيراميدز والإسماعيلي، خاصةً أنه ليس منطقيا أن يخوض مباراة بعد يومين من عودته".

واختتم: "من الواضح أن الأمر لم يكن مدروسا من اتحاد الكرة قبل إرسال رد الرفض، وبالتالي كان يجب مساندة بيراميدز، وليس معاقبته".