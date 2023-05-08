بعد انتشار مرض الجرب.. تعرف على طرق العدوي من الحيوان للإنسان

يعد مرض الجرب من الأمراض الجلدية التي يصاب بها الكثير الفترة الاخيرة وهي من أهم الأمراض المشتركة اللي بتتنقل من حيوان لإنسان هو الجرب.

وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية أن الجرب هو مرض تسببه حشرة من فصيلة العنكبيات، لا ترى بالعين المجردة، ومعروفة بنموها فى الأماكن القذرة وبمجرد وقوعها على جسد الحيوان تبدأ فى قرض الجلد وتضع بيضها تحته وهذا بالطبع يؤدى لشعور الحيوان بالحكة وظهور القشور فى المواضع المصابة.



1 - جرب الجلد: وهو يصيب جميع أجزاء جسد الأرنب عدا الأنف والأطراف وهو أسهل الأنواع علاجا ويكفى جدا لعلاجه حقن الأرنب بـ (0.1) سم من الأيفومك لكل كيلو من وزن الأرنب

طريقة الحقن: يخفف كل 1 سم من الأيفو مك على 10 سم ماء سبق غليه و تبريده وبهذا سيحتوى كل 1 سم من المحلول على 0.1 سم من الأيفومك و يتم الحق خلف الرقبه تحت الجلد

- جرب الأذنان: وهو لا يصيب إلا الأذنان والأنف وحقن الأيفومك قد يصلح فى بعض الحالات ولكن النتيجة غير مؤكدة وأفضل علاج له هو تقطير 1 سم من ماء الأكسجين داخل أذن الأرنب يوميا، مع دهانها بالجلسرين المضاف إليه الديازينون (5 %) أو ال الفينول بنفس النسبة ، و لا تمسح الأنف

لأن الأرنب سيتولى ذلك بنفسه.

3 - جرب الأطراف: وهو لا يصيب إلا أقدام الأرنب وأنفه و حول العينين و قد يمتد إلى الأذنين أيضا

والفارق بينه وبين السابق أن مرض جرب الأطراف لا يتسبب فى وقوع الشعر فى المناطق المصابة فإنتبه! لن تعرف أن الأرنب مصاب إلا إذا أمسكت أطرافه بيدك و تأكدت من عدم تورمها أو تصلبها أو ظهور تشققات دامية أسفل الشعر.

العلاج: لا تجدى حقن الأيفومك مع هذا النوع مطلقا، وهذا النوع خاصة قاتل للأرانب لأنه إذا وصل للعظام استحال العلاج الذي يبدأ بغسيل أطراف الأرنب بمحلول الديازينون 10 % ، ولا تجففهما

وأيضا لا تمسح أذنيه ولا عينيه، فهو سيتولى تلك المسألة وبعد نصف ساعة تجفف الأطراف ثم تدهنها جيدا بالجلسرين المضاف إليه الفينول 5% أو الديازينون 5 % ،هذا العلاج لمدة ثلاث أيام، واليوم الرابع راحة، حتى لو لم يظهر تحسن على الحالة حتى لا يصاب الأرنب نفسه بالتسمم من (الديازينون) ويضاف له كميات إضافيه من فيتامين أد3هـ فى الماء.

وفى اليوم الخامس ستلاحظ أن القشور بدأت تنفصل عن الجلد، إياك أن تحاول نزعها بالقوة، ولكن استمر على نفس العلاج ثلاث أيام أخرى حتى تجد القشور متعلقة بالشعر فقط حينها قص هذا الشعر، وتخلص منه لا حظ أنه الأرنب بعد الشفاء ستبقى أقدامه عارية تماما من الشعر لبضعة أيام



الوقاية من المرض

وخير وسيلة بالطبع لتفادى الأمراض هى الوقاية.. و الوقاية تكون بالمواظبة على رش الجدارن والأرضية والروث يوميا بمحلول الديازينون 1% ولا مانع من رش الأرانب نفسها خاصة إذا كان الجو حارا، هذا كفيل بالقضاء حتى على الذباب و الناموس فى العنبر.