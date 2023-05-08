عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشار مرض الجرب.. تعرف على طرق العدوي من الحيوان للإنسان

صدى البلد

يعد مرض الجرب من الأمراض الجلدية التي يصاب بها الكثير الفترة الاخيرة وهي من أهم الأمراض المشتركة اللي بتتنقل من حيوان لإنسان هو الجرب.

وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية أن الجرب هو مرض  تسببه  حشرة من فصيلة العنكبيات، لا ترى بالعين المجردة، ومعروفة بنموها فى الأماكن القذرة وبمجرد وقوعها على جسد الحيوان تبدأ فى قرض الجلد وتضع بيضها تحته وهذا بالطبع يؤدى لشعور الحيوان بالحكة وظهور القشور فى المواضع المصابة.


1 - جرب الجلد: وهو يصيب جميع أجزاء جسد الأرنب عدا الأنف والأطراف وهو أسهل الأنواع علاجا ويكفى جدا  لعلاجه حقن الأرنب بـ (0.1) سم من الأيفومك لكل كيلو من وزن الأرنب
طريقة الحقن: يخفف كل 1 سم من الأيفو مك على 10 سم ماء سبق غليه و تبريده وبهذا سيحتوى كل 1 سم من المحلول على 0.1 سم من الأيفومك و يتم الحق خلف الرقبه تحت الجلد
- جرب الأذنان: وهو لا يصيب إلا الأذنان والأنف وحقن الأيفومك قد يصلح فى بعض الحالات ولكن النتيجة غير مؤكدة وأفضل علاج له هو تقطير 1 سم من ماء الأكسجين داخل أذن الأرنب يوميا، مع دهانها بالجلسرين المضاف إليه الديازينون (5 %) أو ال الفينول بنفس النسبة ، و لا تمسح الأنف 
لأن الأرنب سيتولى ذلك بنفسه.

3 - جرب الأطراف: وهو لا يصيب إلا أقدام الأرنب وأنفه و حول العينين و قد يمتد إلى الأذنين أيضا
والفارق بينه وبين السابق أن مرض جرب الأطراف لا يتسبب فى وقوع الشعر فى المناطق المصابة  فإنتبه!  لن تعرف أن الأرنب مصاب إلا إذا أمسكت أطرافه بيدك و تأكدت من عدم تورمها أو تصلبها أو ظهور تشققات دامية أسفل الشعر.

العلاج: لا تجدى حقن الأيفومك مع هذا النوع مطلقا، وهذا النوع خاصة قاتل للأرانب لأنه إذا وصل للعظام استحال العلاج الذي يبدأ بغسيل أطراف الأرنب بمحلول الديازينون 10 % ، ولا تجففهما
وأيضا لا تمسح أذنيه ولا عينيه، فهو سيتولى تلك المسألة وبعد نصف ساعة تجفف الأطراف ثم تدهنها جيدا بالجلسرين المضاف إليه الفينول 5% أو الديازينون 5 % ،هذا العلاج لمدة ثلاث أيام، واليوم الرابع راحة، حتى لو لم يظهر تحسن على الحالة حتى لا يصاب الأرنب نفسه بالتسمم من (الديازينون) ويضاف له كميات إضافيه من فيتامين أد3هـ فى الماء.
وفى اليوم الخامس ستلاحظ أن القشور بدأت تنفصل عن الجلد، إياك أن تحاول نزعها بالقوة، ولكن استمر على نفس العلاج ثلاث أيام أخرى حتى تجد القشور متعلقة بالشعر فقط حينها قص هذا الشعر، وتخلص منه لا حظ أنه الأرنب بعد الشفاء ستبقى أقدامه عارية تماما من الشعر لبضعة أيام

الوقاية من المرض
وخير وسيلة بالطبع لتفادى الأمراض هى الوقاية.. و الوقاية تكون بالمواظبة على رش الجدارن والأرضية والروث يوميا بمحلول الديازينون 1% ولا مانع من رش الأرانب نفسها خاصة إذا كان الجو حارا، هذا كفيل بالقضاء حتى على الذباب و الناموس فى العنبر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

ترشيحاتنا

لتصديره إلى أوروبا.. مصر توافق على بناء خط أنابيب إسرائيلي للغاز الطبيعي

حقيقة وجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية.. فيديو

زوجة حسن شاكوش تتخذ إجراءات تصعيدية ضد مطرب المهرجانات.. تفاصيل

1.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال إبريل 2023

بحضور بوتين.. الكرملين يكشف استعدادات روسيا لموكب النصر

الحرب الأوكرانية والاستيراد.. أسامة أبوالمجد: أسعار السيارات لن تنخفض مجددا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ