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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع رأي يكشف شعبية ترامب أمام بايدن في أمريكا

صدى البلد

أجرت صحيفة “واشنطن بوست” وقناة “إيه بي سي” استطلاع رأي، كشف عن تفوق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس جو بايدن.


حيث أفاد استطلاع الرأي بحصول ترامب على 49 % مقابل 42 % لجو بايدن.

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 وقال 44% من الأمريكيين البالغين الذين شملهم الاستطلاع، إنهم سيصوتون حتما أو على الأرجح، لصالح ترامب، مقابل 38 % لصالح بايدن، بينما لم يحسم 12% موقفهم.

وفي سياق آخر، قال فريد فليتز، المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن العالم كله مقتنع بأن الولايات المتحدة تقف وراء الهجوم على الكرملين بسبب القيادة السيئة للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكشف فليتز، في مقابلة مع قناة “نيوزماكس” الأمريكية: "في الأسبوع الماضي أجريت مقابلة مع إحدى شركات التلفزيون في الشرق الأوسط، وخلال المقابلة أجروا استطلاعًا للرأي. اعتقد أكثر من 80٪ من المشاهدين أن واشنطن كانت وراء هذا الهجوم".

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