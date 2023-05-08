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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشرى للشباب والطلبة.. موبايل فخم قريبا في السوق بـ 7400 جنيه

بشرى للشباب والطلبة..موبايل
بشرى للشباب والطلبة..موبايل فخم لسة هينزل السوق بـ 7400 جنيه

تعيد شركة Lava إحياء مجموعة هواتفها الذكية في الهند،  بعد أن أطلقت بعض الهواتف ذات الميزانية القليلة ، تستعد الشركة الآن لتقديم هاتف ذكي من الفئة المتوسطة.  

من المقرر أن يصل Lava Agni 2 في 10 مايو مع معالج Dimensity 7050 وشاشة AMOLED منحنية وغيرها من اميزات الرائعة.  بينما ننتظر الظهور الرسمي لأول مرة ، قام أحد المسربين المشهورين بتسريب أسعار Lava Agni 2 للسوق الهندية.

وفقًا لإحدى التسريبات التي شاركها المسرب أبهيشيك ياداف ، سيتم إطلاق Lava Agni 2 في الهند بسعر روبية 20 ألف روبية هندية أي ما يعادل 7400 جنيه مصري.

 

إذا كان هذا صحيحًا ، فسيكون الهاتف Lava Agni 2 خيارًا جيدًا في الفئة المتوسطة  ​​، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيوفر معالجًا قويًا وتصميمًا حسن المظهر.  تشير صورة اللوحة الخلفية للهاتف القادم إلى أنه سيكون له خلفية منحنية مع وحدة كاميرا دائرية.

 

تم تأكيد تشغيل Lava Agni 2 5G بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Dimensity 7050 ، والتي يُقال إنه نسخة محدثة من Dimensity 1080. تم العثور على هذه الشريحة أيضًا في سلسلة Realme 10 و Redmi Note 12 Pro.

 

سيحتوي Lava Agni 2 على شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز.  سيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر 1 / 1.55 بوصة مع 1.0 ميكرومتر بكسل ، وفتحة عدسة f / 1.88 ، واثنين من الكاميرات الأخرى غير المكشوف عنها.

 

سيعمل هاتف lava المرتقب مع نظام Android و بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 44 وات.  

 

تم التأكيد على أن شريحة Dimensity 7050 الموجودة في الهاتف ستحصل على معالج ثماني النواة تتميز ب 2 x 2.6 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4 x 2.0 جيجا هرتز Cortex-A55.  هناك وحدة معالجة رسومات Mali G68 MC4 ووحدة معالجة AI.

Lava Lava Agni 2 Dimensity Redmi Note 12 Pro Realme 10

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