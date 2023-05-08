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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرصة لسكان القاهرة.. المحافظة تطلق مبادرة مشروعات خضراء و6 اشتراطات لقبول الأفكار

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

حدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شروط المشروعات التى ستقدم بمحافظة القاهرة ضمن المبادرة الوطنية لـ المشروعات الخضراء الذكية، لتكون كالتالي:

  • أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكي طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة.
  • أن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة).
  • أن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype.
  • أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو أن يتضمن عنصرا ابتكاريا.
  • أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

6 فئات ضمن مبادرة المشروعات الخضراء

وأضاف محافظ القاهرة أن الفئات الستة التى تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته .

وفى هذا السياق نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بكلية الزراعة ، ومركز الإبداع وريادة الأعمال i hop بجامعة عين شمس، ومركز شباب شبرا (شباب الحوار الوطنى) لشرح كيفية الاشتراك فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية لتعظيم الاستفادة من الموارد والحفاظ على البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم  خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين المرأة المصرية في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي .

تناولت الندوات التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم ، وكيفية إدخال البيانات  من خلال الرابط   http://www.sgg.eg والذى بدأ فى استقبال المشروعات من أول أبريل ويستمر حتى نهاية مايو الجارى .

القاهرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظة القاهرة المشروعات الخضراء المشروعات الخضراء الذكية

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