عطل فني.. تنبيه عاجل من محافظة القاهرة بشأن الإبلاغ عن زيادة تعريفة الركوب

أعلنت محافظة القاهرة منذ قليل، عن تنويه عاجل، بشأن وجود عطل فني في الخط الساخن 15496، وهو عطل فني مؤقت جاري إصلاحه.

أرقام محافظة القاهرة والخط الساخن

تستمر محافظة القاهرة في تلقي شكاوى المواطنين على الأرقام التالية:

الخط الساخن 114.

خط أرضى 23912136.

خط أرضى 23912139.

وكانت محافظة القاهرة، شدد صباح اليوم على أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم ومراقبة حركة زيادة أسعار تعريفة ركوب المواصلات والسيرفيس والنقل، وتم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.