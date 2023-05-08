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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رجال الأعمال المصريين الأفارقة: الحوار الوطني مفتوح للكل عبر الموقع الإلكتروني

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي

قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الحوار الوطني مفتوح للشعب المصري كله عبر الموقع الإلكتروني، وكل الناس في مصر يمكنهم كتابة مقترحاتهم وآرائهم ومشاركاتهم، ولا يقتصر الأمر على المشاركين في الحوار الوطني.


وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن القضايا الاقتصادية حظيت باهتمام كبير جدا في الفترة الأخيرة نظرا لظروف عالمية ومحلية وإقليمية، موضحًا: "لدينا تحديات لابد للمواطن أن يكون على بعد متساوٍ منها، حيث نسمع الرأي والرأي الآخر، ونتحدث ونتناقش ونتحاور".

 

ثقافة الاقتصاد


وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: "ثقافة الاقتصاد في الفترة الأخيرة صنعتها صعوبة الظروف بالشارع المصري، والشارع المصري بات أكثر اهتماما بالقضايا الاقتصادية وأكثر قربا لمشكلاته، إذ أن موجات التضخم أدت إلى غلاء أسعار بعض السلع الأساسية، ولا يوجد صوت يعلو في الاهتمامات في الشارع فوق المحور الاقتصادي".
 

جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة الحوار الوطني مصر مستشار الاستثمار الدولي القضايا الاقتصادية

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