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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميمي عبد الرازق يعلن قائمة المصري لمواجهة بترول أسيوط بالكأس

المصري
المصري

أعلن ميمي عبد الرازق  المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي المصري عن قائمة لاعبيه للقاء بترول أسيوط والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وتضم القائمة 22 لاعباً على النحو التالي :


حراسة المرمى : عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته.
خط الدفاع :  كريم العراقي ،  اسلام ابو سليمة ،  عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر  ، أحمد عماد  ، السعيد كمال. 
خط الوسط:  عمرو موسى ،  ايزي ايميكا ، حسن علي ،اسلام عطية  ، حسام جريشة ،  محمد حسن الفيومي  ، زياد فرج ،رجب عمران ، أحمد شداد ، حسام حسن.
خط الهجوم :  محمد جريندو ، عبده يحيى  ، محمد الظريف.

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