التعليم بالجدارات .. دورة تدريبية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر بالتعاون مع اليونيدو

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، يرافقه أ.د محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال الدورة التدريبية "التعليم بالجدارات"، المنعقدة بالجامعة في الفترة من 6 حتى 10 مايو، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لرفع قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، على نظام التعليم بالجدارات، بالتنسيق مع ممثلي اليونيدو، د.حسام إبراهيم، خبير التعليم الفني والتكنولوجي ود. محمد نجم خبير الأغذية، وبتنظيم من أ.د حموده محمد، عميد كلية تكنولوجيا الصناعه والطاقة.

تناولت الدورة التدريبية التي حاضر فيها، أ.د أشرف بهجات، أستاذ ووكيل كلية التربية للدراسات العليا بجامعة القاهرة، التدريب على بناء مقررات بنظام الجدارات وتشمل دراسة حاله عن مقررات سلامة الأغذية وإدارة مخلفات المصانع، من حيث مخرجات التعلم و المعايير ثم الأدوات اللازمة لتخريج طلاب تكنولوجيين يتمتعون بكافة المعارف والمعايير والسلوكيات التى تواكب التطور فى سوق العمل وصقل مهارات الطالب المعرفية.

وأوضح د. عادل زين الدين، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار تأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري لمواكبة التطورات في نظام التعليم بالجدارات، وبناء مستقبل تعليم تكنولوجى يهدف إلى تخريج طالب ذو سلوك ومعرفة، ومهارة تؤهله مباشرة لسوق العمل، وحث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري على تطبيق مهارات الدورة فى شكل مقررات كدراسة حالة لتعميمها لاحقا، موجها الشكر لهيئة اليونيدو والقائمين على التدريب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجدارة هى عبارة عن تطبيق مهارات ومعارف يكتسبها الطالب خلال فترة دراسته فى مجال معين، للعمل فى وظيفة أو مهنة وفقا لمعايير معينة ومحددة، ويعتمد المنهج القائم على الجدارة التركيز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات لمهنة معينة، إذ يركز على الطالب والاحتياجات المتغيرة فى سوق العمل.