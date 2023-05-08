اجتماع تحضيري لوحدة سكان الأقصر

قامت رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان، بعقد الاجتماع التحضيري لقوة العمل السكانية "مقرري الوحدات الفرعية بالمراكز ومنسقي المديريات والمراكز والقرى والإدارات والجمعيات الأهلية وفريق عمل وحدة السكان"، وحضور كمال فؤاد رئيس الجمعيات الاهلية بمديرية التضامن الاجتماعي ، لعرض وبحث آليات تنفيذ تكليفات وزير التنمية المحلية بما جاء في الكتاب الدوري رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٣ وبحث عمل خطط الوحدات الفرعية بالمراكز وعرض المؤشرات والمعوقات للجهات المختلفة والتي كان من أهمها تفعيل دور وحدات السكان الفرعية بالمراكز والقرى بما يساهم في رصد وحل المشكلات السكانية المختلفة.



وأكدت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان على أهمية تنفيذ كل ما جاء في الكتاب الدوري بتكليفات مباشرة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأكدت على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل تحقيق كل تلك البنود .



كما عرض د.أحمد العراقي خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر خلال شهر مايو والمبادرات التي سوف تطلقها الوحدة ودور كل فرد من افراد قوة العمل في تحقيق تلك الأهداف.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.