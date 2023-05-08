عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمارك مطار الأقصر الدولى تضبط 10 محاولات تهريب عدد من السبائك الذهبية

جمارك الاقصر
جمارك الاقصر

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بمطار الأقصر الدولى برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد مدير الإدارة من ضبط 10محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.


ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 707 القادمة من الكويت اشتبه محمود عمر توفيق نائب مدير الوردية وأسامة كمال الشافعى في 10 ركاب اثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

 

وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة عبير جمعه ومحمود صلاح الليثي بإشراف عبدالله مديراادارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم .

 

وبالتفتيش الذاتى للركاب تبين وجود 22 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 3 كيلو تقريبا مخبأة داخل الجوارب  والملابس الداخلية وجيوب سحرية بملابسهم .

مشاركة طلاب جامعة الأقصر فى اللقاء القمى التاسع للطالب المثالي بجامعة الفيوم

حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر

وقام بالتفتيش والضبط والتحريز من نهى عبدالوهاب وحسين محمود حفنى وهبة السعدى سيد وخالد فؤاد جاد الله من الأمن الجمركي تحت اشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الامن الجمركي .

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي وحررهم محمدحامد عبدالحميد وأحمد فارس محمد وأحمد الطيب وشهيرة شعبان بتحرير محاضر الضبط الجمركي تحت اشراف روماني فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.  

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الأقصر إجراءات تفتيش الركاب التهرب الجمركي الذهبية السبائك الذهبية تحرير 10 محاضر جمارك مطار خطوط طيران رئيس مصلحة الجمارك رئيس مصلحة سبيكة ذهبية قانون الجمارك مطار الاقصر مكافحة التهرب الجمركى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

غرامة مالية كبيرة.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك

مفاجأة حول تقنية الـvar في كأس السوبر.. نائب رئيس لجنة الحكام يكشفها

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ترشيحاتنا

5.6 على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب الإكوادور

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 8-5-2023

بيجو 2008 الفيس ليفت الجديدة تقدم لأول مرة بوجه جديد

البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء بحارة زويلة

كيف تحقق معنى العبادة على الوجه الأمثل؟.. 3 أمور طبقها مع الفجر

الحوار الوطني| المؤرخ سامح الزهار يتحدث عن آماله في ملف الثقافة.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي إسكندراني في البيت أحلى من المحلات

دراسة تحذر من 4 علامات غير متوقعة لسرطان القولون

احترس..5 أعراض مبكرة لحصوات الكلى يجب ألا تفوتها

طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ