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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بجنوب الأقصر برئاسة العميد عادل شرشر بتنفيذ ٥ حالات إزالة على الأراضي الزراعية ، وكانت الحالة الأولى بمدينة ارمنت الحيط وهى حفر قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م وتم ردم الحفر .


أما الحالة الثانية بقرية الرزيقات بحرى وكانت إزالة تعدى في المهد على أرض زراعية على مساحة ١٧٥م بالطوب الأحمر والمونة السوداء.


والحالة الثالثة بقرية الرزيقات بحرى وهى إزالة تعدى في المهد على أرض زراعية بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت ، والحالة الرابعة بمدينة ارمنت الوابورات على أرض تقسيم إصلاح زراعي وتم فك شدة خشبية دور اول علوى على مساحة ١٧٥م ،والحالة الخامسة بمدينة ارمنت الوابورات بحوض ال ٥٧ اصلاح زراعي و كانت إزالة أعمدة الدور الأول على مساحة ٢٠٠م .


تم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة من شدات خشبية ومهام بناء ، وتمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت .
تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية وضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها  ، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وبالتنسيق الكامل بين جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم .

أراضي الزراعية أرمنت الحيط الأراضى الزراعية جنوب الاقصر رؤساء المراكز والمدن محافظ الأقصر

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