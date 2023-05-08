برلماني يشيد بإطلاق استراتيجية التعليم العالى

أشاد النائب عمرو عكاشة عضومجلس الشيوخ، إطلاق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، استراتيجية التعليم العالى ، والتى تضم 3 محاور أساسية، وتحتوى على 7 مبادئ استراتيجية لتطبيقها. وتضم بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى 38 ورقة، وتفاصيل تؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشرى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أن التعليم وجودتها أمر عام يهم الأسرة المصرية. وتوجد بعض الإشكاليات تحتاج إلى حلول سريعه وفورية، منها إعادة النظر فى القواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية بعيدا عن المجاملات، بجانب مراجعة المناهج التى يتم تدريسها حتى تكون مرتبطه بواقع سوق العمل.

وأضاف النائب عمرو عكاشة ، ان المبادرة تزيد من جهود الشباب في المنافسة العالمية. وتساهم فى التحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وخطة التنمية الشاملة لمصر.

كما أكد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية فى مصر ، وأن الاستراتيجية تقوم على الاهتمام بالاستثمار فى البشر عبر توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة. بجانب مواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات في صناعة التعليم وتعزيز دورها باعتبارها جهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل.