30 كيلو هيدرو وبانجو .. القبض على تاجر مخدرات في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (4 لفافات لنبات الهيدرو المخدر وزنت 20 كيلو جرام - 3 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (630 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.