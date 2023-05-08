عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية في طريقها إلى السقوط

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان

هاجم أفيجدور ليبرمان، وزير الحرب الأسبق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتينو"، حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسية بنيامين نتنياهو.

 وقال إن تسونامي اقتصادي قادم في شهر يوليو وسوف يقضي على هذا التحالف، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو في طريقها للسقوط.

وأضاف ليبرمان، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أن 76٪ من ناخبي الائتلاف يعتقدون أن نتنياهو فشل في التعامل مع غلاء المعيشة، لافتا إلى أن 80٪ من الإسرائيليين يهتمون أولا بتكلفة المعيشة.

وأضاف "نتنياهو يعبث بالقانون في محاكمته، لقد قطع 80 في المائة من الميزانية لحماية المستوطنات الشمالية لكنه أعطى 6 مليارات شيكل للمدارس الدينية".

 وتابع "نتنياهو يضحي بدولة إسرائيل من أجل اليهود المتشددون".

واستطرد "للأسف نتنياهو يضحى بالاقتصاد والمصلحة الوطنية لاسرائيل، لان ما يهمه فقط الخروج من ورطته القانونية".

افيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتينو حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تسونامي اقتصادي إسرائيل المستوطنات نتنياهو يعبث بالقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ابتعد للراحة النفسية.. إنبي: إريك تراوري تواصل معنا بعد اختفاء 9 أيام

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

ترشيحاتنا

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

بـ جامع عمرو .. الأوقاف تعلن عن افتتاح مركز طه النعماني لتلاوة القرآن

التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

الاستثمارات الصينية.. مدبولي: نُثمن دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استثمار الفرص والإمكانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ