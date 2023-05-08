ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية في طريقها إلى السقوط

هاجم أفيجدور ليبرمان، وزير الحرب الأسبق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتينو"، حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسية بنيامين نتنياهو.

وقال إن تسونامي اقتصادي قادم في شهر يوليو وسوف يقضي على هذا التحالف، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو في طريقها للسقوط.

وأضاف ليبرمان، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أن 76٪ من ناخبي الائتلاف يعتقدون أن نتنياهو فشل في التعامل مع غلاء المعيشة، لافتا إلى أن 80٪ من الإسرائيليين يهتمون أولا بتكلفة المعيشة.

وأضاف "نتنياهو يعبث بالقانون في محاكمته، لقد قطع 80 في المائة من الميزانية لحماية المستوطنات الشمالية لكنه أعطى 6 مليارات شيكل للمدارس الدينية".

وتابع "نتنياهو يضحي بدولة إسرائيل من أجل اليهود المتشددون".

واستطرد "للأسف نتنياهو يضحى بالاقتصاد والمصلحة الوطنية لاسرائيل، لان ما يهمه فقط الخروج من ورطته القانونية".