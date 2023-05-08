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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حرف يدوية وقاعات عرض ومسرح ومطعم بدوي في قرية التراث بشرم الشيخ

قرية التراث بشرم
قرية التراث بشرم الشيخ

تضم اكثر من ١٠ حرف يدوية  وقاعات عرض للمنتجات ومسرح بالإضافة لمطعم بدوي للمأكولات السيناوية  هذا ما أعلنه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن  اول قرية تراث بشرم الشيخ سوف تفتتح  قريبا تزامنا مع مهرجان الهجن المصري الاماراتي  خلال متابعته  الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ.

 القرية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث ، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها و أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، لافتا أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والمسجد ، والوحدة البيطرية ، و المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.

رافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية للمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ،  وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.

قرية التراث

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اخبار شرم الشيخ قرية التراث اللواء خالد فودة شرم الشيخ حرف يدوية

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