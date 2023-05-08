عرض خليجي لخطف جوكر الأهلي من التتش.. تفاصيل

تلقى حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الأهلي، عرضا خليجيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن حمدي فتحي، اقترب من الانتقال إلى الدوري القطري.

وكتب الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية عبر “تويتر”: “حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي المصري يتلقى عرضا من أحد أندية دورينا”.

وكان حمدي فتحي قد شارك في فوز الأهلي بنتيجة 1-0 على بيراميدز ببطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

الأهلي يستعد لمواجهة الترجي

ويغادر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري إلي تونس اليوم للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي تستعد لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيقوم الثنائي بالتأكيد علي حجز مقر الإقامة وتوزيع اللاعبين علي الغرف وإجراءات التسكين وتحديد مطعم خاص للبعثة وقاعة محاضرات ، بجانب معاينه ملعب الجامعة للتدريب عليه، ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي الي المغرب غداً برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بناء علي تكليف من محمود الخطيب رئيس النادي.