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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات التنفيذية بالديوان العام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إجتماعا موسعا مع مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وتناول مختار ، خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات والمستويات الوظيفية والمسئوليات والأهداف الموضوعات والملفات في كل إدارة حسب طبيعة العمل المكلفة بها ومهامها الوظيفية بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد مختار، أن كل مسئول في موقعة عليه متابعة الأعمال المنوطة به ووضع توقيتات زمنية محدده لإنهائها حرصا علي مصالح المواطنين، مضيفا أننا جميعا كتنفيذيين جئنا إلى مواقعنا كل في تخصصه لنقدم الخدمات الحكومية للمواطنين من كافة روافد الخدمة بجميع القطاعات بنطاق المحافظة.

وأشار "مختار"، إلى أن ضرورة مراعاة التسلسل الوظيفي في المخاطبات والمكاتبات ومهام العمل المنوطه بكل مستوي من المستويات الوظيفية حرصا علي تحديد المسئوليات في متابعة ملفات العمل بما يضمن مكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وشدد على ضرورة حرص كل مدير ادارة علي خلق كوادر ادارية ثانيه وثالثه بعده كل في تخصص ومهام اعمال ادارته لضمان استمرارية وحسن سير اداء العمل بلا ايه عقبات اوظروف طارئة يتعرض لها .

ووجه " المحافظ"، بمنع قيام أي مسئول من  مديري العموم ومديري الادارات من غلق تليفونه لسرعة التواصل معه في أي وقت فيما يتعلق باحتياجات العمل .. 
وقال  "مختار"ضرورة المتابعة الجادة لكافة الملفات والموضوعات مع وضع استرتيجيه لسرعة انهاء الملفات العاجلة وعرض التقارير الدورية في هذا الشأن حرصا علي تقديم خدمات متميزة لمواطني الدقهلية.

كما اشار " مختار"لتخصيص مسئول متابعة بكل ادارة ووحده محلية ومديرية خدمات لمتابعة الموضوعات ذات الاولوية بالتنسيق مع ادارة متابعة مكتب المحافظ لسرعة انهاءها في المواعيد المقررة ، مضيفا أن التقييم مستمر لمعدلات الاداء والانجاز داخل كل ادارة ووسيتم مكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

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الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مديري الإدارات محافظ الدقهلية المستويات الوظيفية

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