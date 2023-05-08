لقاطني المناطق الصحراوية.. 3 محطات تحلية لمياه الآبار الجوفية تدخل الخدمة بمطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، ثلاث محطات لتنقية وتحلية مياه آبار المياه الجوفية، استمرارا لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بعمق الصحراء وخاصة بقري وتجمعات غرب مطروح.

وحضر الافتتاح النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى ومحمد خضر عبدالحميد مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد منصور رئيس قطاع الدعم الفنى بالشركة والمهندس يوسف شعيب مدير كهرباء مطروح وعدد من عمد ومشايخ برانى والأهالي.

وشمل الافتتاح تشغيل ٣ محطات لتحلية وتنقية المياه الجوفية جنوب مدينة برانى وهى أبو غليلة.. وعلوة المصانع ..والقبلية، بطاقة ٢٠٠م٣ / ٨ ساعات اليوم لكل منها قابلة للزيادة بما يحقق الاكتفاء للأهالي من مياه المحطات، وتم تنفيذها ضمن ١٣ محطة مستهدف انشائها للتيسير على الأهالي وتوفير مياه الشرب النقية في عمق الصحراء.

ووجه محافظ مطروح شركة الكهرباء بالإسراع في تشغيل المحطات على محولات كهرباء بدلا من الديزل، وكما وجه شركة مياه الشرب بمطروح بالحفاظ على المحطات مع استمرارية التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتيسير وصول المياه للأهالي، وكذلك مسؤولية وصول وتخزين كافة خامات التشغيل والحفاظ عليها.

ووسط فرحة الأهالي بتشغيل المحطات الجديدة ،وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للجهات المعنية لجهودهم المشاركة المجتمعية والإنسانية في العديد من المجالات كإنشاء محطات تحلية المياه والمساعدات الإنسانية وترميم و اسقف المنازل وغيرها لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح خاصة بالتجمعات الصحراوية وعمق الصحراء.

ووجه الأهالي الشكر لجهود محافظة مطروح وقيادة المنطقة الغربية العسكرية في توفير وتيسير الحصول على المزيد من الخدمات خاصة مياه الشرب كمصدر للحياة.

محافظ مطروح وقائد لمنطقة الغربية خلال افتتاح المحطة