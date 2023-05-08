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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أشرف قاسم: أوسوريو يحتاج للفرصة ليظهر بصماته مع الزمالك

صدى البلد

قال أشرف قاسم نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك، إن الكولمبي خوان كارولوس أوسوريو يحتاج للفرصة من أجل أن يظهر بصماته مع الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وقال أشرف قاسم، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: " أوسوريو مدرب جيد، ولكن لابد من عدم الحكم عليه إلا بعد وقت من أجل الحكم بشكل صحيح، هو الأن فى مرحلة ترتيب للأوراق داخل النادي.

وأضاف قاسم: " هناك تغييرات كثير داخل الفريق نراها الوقت الحالي، ولكن كل ذلك لن يظهر إلا عندما يأخذ أوسوريو الوقت الكافي من أجل ظهور بصماته بشكل جيد مع الفريق، وفترته التدريبية من أجل أن يحفظ اللاعبين جميع أفكاره.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجه فريق بروسكي في إطار منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبروكسي، ضمن منافسات الدور الـ 32 في بطولة كأس مصر للموسم الحالي، يوم الثلاثاء.

أشرف قاسم الإعلامي إبراهيم فايق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس خوان كارلوس كرة القدم المصرية

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