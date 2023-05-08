عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية لأقوى هجوم جوي

بيان عاجل من عمدة
بيان عاجل من عمدة كييف

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لأقوى هجوم جوي منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وذكرت السلطات في كييف أن صهريج وقود الديزل أصيب بأضرار في منطقة سولومنسكي. كما تم الإبلاغ عن انفجارات وحرائق في أوديسا.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، “هذا هو أكبر هجوم  على مدينتنا”.

تأتي الهجمات بعد أن نظمت أوكرانيا عددًا من الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية، بما في ذلك هجوم الطائرات المسيرة الأخير على الكرملين والذي أحبطته أجهزة الأمن الروسية.

هل أنهت روسيا اتفاق الحبوب في البحر الأسود؟.. أوكرانيا تكشف التفاصيل

خلافات كبيرة بالغرب.. الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا

وقام أتباع زيلينسكي بمحاولة ضد السياسي والكاتب الروسي زخار بريليبين، فجروا سيارته على طريق سريع في منطقة نيجني نوفجورود. قُتل السائق، بينما أصيب بريليبين بجروح خطيرة.

و قال رئيس المخابرات العسكرية في كييف، كيريلو بودانوف، إنهم سيواصلون “قتل الروس”.

وأوضح كبير محققي موسكو ألكسندر باستريكين، فإن هذه الاستراتيجية تؤكد فقط أن الإرهاب هو “نمط نموذجي للقوميين الأوكرانيين”.

منذ أكتوبر 2022، نفذت روسيا ضربات دقيقة على البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية ومنشآت القيادة العسكرية في أوكرانيا ردًا على هجوم إرهابي على جسر القرم.

في الأشهر الماضية، دوت إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

العاصمة الأوكرانية كييف كييف سولومنسكي أوكرانيا كليتشكو عمدة كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

موضوعات متعلقة

أدني مستوى في عام .. الدولار يتلقي ضربة قوية أمام الاسترليني

هجوم واسع على زيلينسكي بعد تهديداته لـ روسيا

قرار عاجل من أمريكا لوقف تدفق المهاجرين

خوفا من هجوم أوكراني .. ترانسنيستريا تستغيث بـ الجيش الروسي

مواجهات خطيرة.. بولندا تثير صراعًا جديدًا في أوروبا

الكشف عن مصير مشؤوم لـ زيلينسكي بعد قرار صادم

خلافات كبيرة بالغرب.. الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا

لوقف “الغزو الوشيك”.. الكونجرس يبعث برسالة عاجلة لـ الجيش الأمريكي

ترشيحاتنا

قبل أسبوع من الانتخابات.. تقلبات الليرة التركية الأعلى عالميًا

رجال الاعمال المصريين تضع تحديات الاستثمارات الأجنبية والمحلية والحلول امام الحوار الوطنى

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

سامح شكري: لدينا القدرة على التأثير الإيجابي واحتواء الأزمة في السودان

منها أرض الحزب الوطني.. الحكومة تعلن عن طروحات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ