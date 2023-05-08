أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لأقوى هجوم جوي منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وذكرت السلطات في كييف أن صهريج وقود الديزل أصيب بأضرار في منطقة سولومنسكي. كما تم الإبلاغ عن انفجارات وحرائق في أوديسا.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، “هذا هو أكبر هجوم على مدينتنا”.

تأتي الهجمات بعد أن نظمت أوكرانيا عددًا من الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية، بما في ذلك هجوم الطائرات المسيرة الأخير على الكرملين والذي أحبطته أجهزة الأمن الروسية.

وقام أتباع زيلينسكي بمحاولة ضد السياسي والكاتب الروسي زخار بريليبين، فجروا سيارته على طريق سريع في منطقة نيجني نوفجورود. قُتل السائق، بينما أصيب بريليبين بجروح خطيرة.

و قال رئيس المخابرات العسكرية في كييف، كيريلو بودانوف، إنهم سيواصلون “قتل الروس”.

وأوضح كبير محققي موسكو ألكسندر باستريكين، فإن هذه الاستراتيجية تؤكد فقط أن الإرهاب هو “نمط نموذجي للقوميين الأوكرانيين”.

منذ أكتوبر 2022، نفذت روسيا ضربات دقيقة على البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية ومنشآت القيادة العسكرية في أوكرانيا ردًا على هجوم إرهابي على جسر القرم.

في الأشهر الماضية، دوت إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.