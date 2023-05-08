وزير الخارجية الصيني يحذر بريطانيا من انتهاك مبدأ "صين واحدة"

أعرب وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم، عن أمله في أن تواصل بريطانيا التزامها بمبدأ "صين واحدة" وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال تشين جانج، نأمل أن تتمكن الصين وبريطانيا من الالتقاء في منتصف الطريق للحفاظ على العلاقات بينهما. حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه يأمل في حل قضية تايوان سلميا، وألا يتخذ أي طرف إجراءات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة.

وردا علي تلك التصريحات البريطانية، قالت الخارجية الصينية، إن أكبر تهديد للسلام في مضيق تايوان هو الأنشطة الانفصالية الساعية "لاستقلال تايوان" وتواطؤ ودعم القوى الخارجية.

وأشارت ماو نينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إلي أنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، فعليها الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة وأن تعارض بحزم الأعمال الانفصالية المتمثلة في "استقلال تايوان".