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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة: تشكيل لجنة لدراسة الاحتياجات المستحدثة عالميا لزيادة التخصصات بالمعاهد الفنية

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإعداد دراسة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي بالكامل، مؤكداً على تقديم كل سبل الدعم لتطبيق آليات التطوير، لما له من أهمية قصوى في الإرتقاء ودعم المنظومة الصحية في مختلف جوانبها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للوزير، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على خطة قطاع التدريب والبحوث فيما يخص المعاهد الفنية الصحية، لافتاً إلى تخريج 21 ألف فني صحي وتمريض كل عام، في 9 شعب (المعامل، التسجيل الطبي، الأشعة، صناعة الأسنان، الأطراف التعويضية، التمريض العام، الرعاية الحرجة، صيانة الأجهزة، المراقبين الصحيين)، وذلك من خلال 12 معهد على مستوى الجمهورية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن خطة القطاع تضمنت (تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، تأهيل الكوادر الإدارية ورفع كفاءة القائمين على التدريس وزيادة أعداد الكوادر المؤهلة، رفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية).

وقال "عبدالغفار" إن الوزير وجه بمراجعة المناهج الدراسية من خلال رؤساء القطاعات المعنيين ووضع خطط التطوير الخاصة بها، فضلاً عن توجيهه بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالمياً، لزيادة التخصصات الدراسية في المعاهد الفنية الصحية وفقاً احتياجات المنظومة الصحية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء جامعة تطبيقية (تكنولوجية) متخصصة للعلوم الصحية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة أو خارجها من خلال تأهيلهم لسوق العمل الخارجي.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع منظومة تقديم الخدمات الطبية للنازحين جراء الأحداث بدولة السودان، موجهاً الشكر لجميع القطاعات والجهات المعنية من الوزارة على تقديم أوجه المساعدة الطبية للأشقاء من خلال المستشفيات والقوافل الطبية ومجموعات العمل من الفرق الطبية، فضلاً عن تأمين جميع الوافدين من دولة السودان، كما أكد على استعداد مصر لتقديم كل سبل المساعدة للأخوة الأشقاء من جميع الدول.

ووجه الوزير الشكر لقيادات الوزارة على مجهوداتهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وجودة خلال فترة الأجازات والأعياد السابقة، فضلاً عن تعزيز خدمات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية خلال تلك الفترة.

اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
اجتماع وزير الصحة لمتابعة تطوير منظومة التعليم الفني الصحي
وزير الصحة التعليم الفني الصحي

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